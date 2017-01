Julie tatt ut til VM

Julie Victoria Berg (19) fra Leksvik vil være i troppen med 15 utøvere som skal representere Norge, opplyses det om fra Norges Skiforbund.

5 kilometer skøyting

VM-håpet lever etter flott tredjeplass Julie Victoria Berg (19) fra Leksvik tok en fin tredjeplass under VM-uttaksrennet i langrenn på Nes i Akershus fredag ettermiddag.

– Hun er i første rekke tatt ut til 5 kilometer skøyting, en distanse som hun imponerte på under uttaksrennet i Akershus sist helg. Der ble det en flott tredjeplass, sier juniorlandslagstrener Geir Endre Rogn til Fosna-Folket.

– Kan det være hun får stille i flere øvelser også?

– Gjør hun det godt på 5-kilometeren så kan det absolutt skje, sier Rogn.

Godt nok for VM? Julie inn på en sjuendeplass Langrennsløperen Julie Victoria Berg (19) fra Leksvik kom inn på en sjuendeplass på søndagens øvelse under VM-uttaksrennet på Nes i Akershus.

– Gleder meg

Julie Victoria Berg er glad hun ble tatt ut.

– Kjempeartig, dette gleder jeg meg til, sier Julie som akkurat har kommet heim fra en treningstur når vi når henne for en kommentar. Gratulasjonene begynte da å ry inn.

– Rogn antyder at du også kan få stille i flere øvelser hvis du overbeviser på 5-kilometeren ...

– Ja, jeg skal gjøre det jeg kan for å få gå flere distanser. Det er spesielt duathlon jeg kunne tenke meg å få stille i.

– Hvordan blir de nærmeste dagene?

– Det blir hvile et par dager, og så et par dager men intensiv trening før avreise til USA. Ellers skal jeg gjøre det jeg kan for å holde meg frisk fram til da, sier Julie Victoria Berg.

- Høyaktuell for VM Juniorlandslagstrener Geir Endre Rogn lot seg imponere av Leksvik-løperen Julie Victoria Bergs prestasjoner i helga.

Norge har tatt ut følgende lag:

Kvinner

Marthe Mæhlum Johansen, Østre Toten Skilag

Martine Lorgen Øvrebust, Stordal IL

Mathilde Myhrvold, Vind IL

Martine Engebretsen, IL Heming

Karoline Simpson- Larsen, Vargar IL

Marthe Klausen, Konnerud IL

Julie Victoria Berg, Leksvik IL

Kristine Stavås Skistad, Konnerud IL

Menn

Thomas Bucher-Johannessen, Fossum IF

Herman Martens Meyer, Frogner IL

Thomas Helland Larsen, Fossum IF

Petter Stakston, Søre Ål IL

Jon Rolf Skamo Hope, Hyen IL

Harald Østberg Amundsen, Asker SK

Jo Svinsås, Rindal IL