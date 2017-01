Julie inn på en sjuendeplass

Øvelsen søndag var 10 kilometer klassisk med intervallstart.

38,2 etter

Marte M Johansen fra Østre Toten Skilag vant med tiden 28:46,6, etterfulgt av Martine Lorgen Øvrebust fra Stordal IL og Nora Ulvang fra Kjelsås IL på bronseplassen.

Julie Victoria Berg passerte målstreken 38,2 sekunder etter vinneren. 84 deltakere stilte til start.

Ble nummer 22 på sprinten Julie Victoria Berg (19) fra Leksvik endte som nummer 22 på sprinten under VM-uttaksrennet i langrenn på Nes i Akershus lørdag.

Med dette resultatet, står hun med en tredjeplass fra fredagens 5 kilometer skøyting, 22. plass på lørdagens sprintøvelse og altså sjuendeplass på 10-kilometeren.

Holder til VM-deltakelse?

De beste fra helgas øvelser får delta i Junior-VM i Park City i Utah i USA.

Juniorlandslagstrener Geir Endre Rogn uttalte til Fosna-Folket før helga at Berg må på pallen for å ha en sjanse for å bli tatt ut. Om det holder med den ene pallplassen gjenstår å se. Hvem som får bli med i VM-troppen vil bli offentliggjort først mandag.