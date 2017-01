- Synd vi ikke vinner denne kampen

3. divisjon menn, Ørland – Namsos 27 – 29 ( 15 – 17)

Før søndagens oppgjør herrer senior mot Namsos mente Ørlands spillende trener Nils Arne Håland at sjansen absolutt var der for en seier mot gjestene fra Namsos. Begge lagene lå midt på tabellen, med Namsos et hestehode foran hjemmelaget.

Kampen startet godt for ØBKs herrer, som var oppe i ledelse 8-4. Men gjestene kom tilbake, og til pause hadde det snudd til 17 – 15 i favør Namsos.

Sluttspurt

Etter pausen fulgte lagene hverandre tett, men mye av tiden med bortelaget et lite hakk foran i målprotokollen. Med fem minutter igjen så hadde Namsos økt til firemålsledelse, men Ørlands herrer ga ikke opp. Blant annet viste Truls Hopstad en enorm vilje i sluttminuttene, og med minuttet igjen å spille var bortelagets ledelse redusert til ett mål.

Men det ville seg ikke. I stedet for poengdeling fikk Namsos kampens siste mål. Sluttresultatet i kampen ble 27 – 29, slik at herrene fra Namsos kunne ta med seg poengene på heimturen.

Tapte kampen i forsvar

- I dag tapte vi på en dårlig forsvarskamp. Vi er på plass i forsvar, men takler ikke godt nok, forklarer Håland. Sjøl gjorde han en solid kamp, men trekker fram nevnte Truls Hopstad og Øystein Wahl som to spillere som gjorde en solid kamp for ØBK.

Fokus på samspill

- Før jul var det treninger der vi bare var sju – åtte som deltok, men nå har vi fått en del nye spillere, sier Håland. Med fokus på samspill på treninger framover håper han dette også skal gi resultater i kamper.

NTNUI hjemme i neste runde

Neste kamp for ØBKs håndballherrer er 14. januar, også det hjemme i Ørlandshallen. Da er det NTNUI Håndball som kommer på besøk, ett lag ØBK slo med ett mål på bortebane sist lagene møttes.