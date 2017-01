Her har Dag Torstein (17) akkurat dømt 27 fotballkamper – uten pause!

I dag, lørdag, arrangerte RBK (Rosenberg BK) sin årlige nyttårscup for grendalag i Ørlandshallen. Fra første kamp startet tidlig lørdag morgen og til siste kamp ble avsluttet sent på ettermiddagen var en mann, eller rettere sagt ungdom, konstant på banen.

Soloprestasjon

Uten hjelp av linjedommere dømte Dag Torstein Skattem fra Ørland samtlige 27 kamper med rutine og myndighet. Nå skal det sies at hver kamp var på 12 minutter, men intervallet mellom kampene var ikke lengre enn tre minutter, akkurat nok til å få slitne spillere av banen og to nye lag inn til ny dyst. Til sammen blir det uansett 324 minutter spilletid med sansene skjerpet for å dømme nyttårscupen. I tillegg gikk et par av oppgjørene til forlengelse da det sto uavgjort ved full tid.

- Stort dommertalent

Arrangør Thor Bretting roser den unge dommeren etter den sterke innsatsen.

- Dag Torstein har gjort en kjempejobb, han er virkelig dyktig og et stort dommertalent, sier fotballveteranen. Det hører med at unge Skattem er plukket ut til en talentgruppe sammen med andre unge dommere i Trøndelag Fotballkrets.

Fokus på skolearbeidet

Sjøl er ikke Dag Torstein Skattem like opptatt av at han har dømt 27 fotballkamper på rekke og rad i løpet av en dag..

- Skolen er det viktigste nå, dette er en fritidsaktivitet, sier ungdommen som i halvannet år har vært elev ved KVT (Kristen Videregående skole Trøndelag). Bare så det er nevnt, hans gamle «rekord» som dommer var fra samme cup i fjor. Da dømte Skattem 26 kamper på rekke og rad!