- Det er bekmørkt og jævlig skuffende

Sprinten under Skandinavisk Cup i Lahti er et av uttaksrennene til VM-sprinten i nettopp Lahti. I tillegg var det en gylden anledning for Myran Steen med tanke på å få gå verdenscuprenn senere i vinter.

Ett sekund bak

Sprinten skulle egentlig gå av stabelen fredag, men da satte den finske sprengkulda en effektiv stopper for rennet. Lørdag var det mildere, og Myran Steen var klar for dyst. Dessverre for leksværingen ble det bråstopp allerede i prologen. Kun de 30 med best tid får gå finalene, og Myran Steen endte på 37. plass. Det var svært jevnt. Myran Steen gikk i mål på 03:26.36, mens løperen på 30. plass hadde tiden 03:25.75. Leksviks store sprinthåp gikk dermed ett fattig sekund for sent.

- På «rævva» ut

Etter rennet var Myran Steen svært skuffet etter å ha feilet i et av sesongens viktigste renn.

- Det er jo bekmørk og jævlig skuffende. Jeg har ladet godt til denne helga, og jeg har følt meg i god form. Dette var en stor nedtur. Det er en blanding av han oppå og det som var under skia, og da er nivået så tøft at man ryker på «rævva» ut. Det er så man skjemmes litt, faktisk, sier han.