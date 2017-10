Hurtigbåten full - fortvilte passasjerer ble stående igjen på kaia

– Det er ikke dette jeg har betalt for. Jeg bruker nok tid på reise til jobb til daglig.

Marit Holand sitter på bussen på vei til Vanvikan når Fosna-Folket ringer.

– Vi var åtte stykker som ikke fikk plass på hurtigbåten til Trondheim, selv om vi møtte opp i tide, fem minutter før båten skulle gå, sier Holand, som til vanlig pendler til Fosen.

Verkstedopphold

Det var i utgangspunktet MS Tyrhaug som skulle kjørt strekningen, men på grunn av et planlagt verkstedopphold er det MS Ladejarl som går i stedet.

Sistnevnte har en kapasitet på bare 130 passasjerer, mot førstnevntes 274. Med over 130 passasjerer i kø, var Holand en av de som måtte ta buss i stedet for hurtigbåt.

– Folk begynte å gå om bord, og så fikk vi beskjed om at det var fullt, og at vi måtte ta buss i stedet.

Problemstillingen var på forhånd varslet fra AtB, slik at en buss stod klar i tilfelle kapasitetsproblemer.

– Dette er ikke overraskende, det er en ventet utvikling. Det må være mulig å få inn større materiell, sier Holand.

Amper og irritert

Holand og sju andre passasjerene må dermed innstille seg på lengre reisetid enn vanlig.

– Det er ikke første gang dette skjer, men det begynner å bli en stund siden sist. Nå blir det vel buss til Vanvikan og hurtigbåt derfra. Jeg regner med at dette kommer til å ta en time ekstra.

Hun er fortvilet over situasjonen.

– Man blir jo amper og irritert. Jeg har kjøpt konsertbilletter, og har en hund som skal luftes. Nå er jeg ikke hjemme før bortimot klokken 19.

Varslet situasjon

Presseansvarlig for FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås sier til Fosna-Folket at dette er et en varslet situasjon på grunn av verkstedopphold.

– Jeg forstår at hver enkelt blir fortvilt, men vi har sett at trafikken har vokst veldig og da har vi økt kapasitet enkelte dager.

På AtB sine sider stå det at MS Ladejarl går inn i MS Tyrhaug sin ordinære rute på grunn av verkstedopphold. Verkstedoppholdet er i perioden 17.-27. oktober. Dette medfører kapasitetsendring fra 274 passasjerer til 130 med Trondheimsfjord I, og buss settes opp for å sikre kapasiteten.

Tiltak

Tennås er kjent med at det i perioder er utfordringer med kapasiteten på hurtigbåten.

– Vi har ulike diskusjoner med AtB i forhold til kapasitet. Men det ansvaret ligger hos AtB. Det er AtB som tar stilling til hvor stor kapasitet det skal være på fartøy. Vi har ikke kommet frem til noen annen løsning på det.

På avgangene med størst pågang sier Tennås at det allerede er gjort tiltak.

– Vi ser jo at det er utfordringer med kapasiteten. Det at Ladejarl går slik den gjør til normalt, er jo et konkret tiltak for å håndtere situasjonen med økt kapasitet.

Tennås henviser til AtB for spørsmål om pris, men sier at det ikke foreligger noen erstatningsplikt i forbindelse med ruteendringen.