Vil åpne 14,5 kilometers løype for fornøyelseskjøring med snøskuter

Man tar sikte på at Osen kommunestyre fatter vedtak i saken i sitt møte 25. oktober i år, og at den foreslåtte løypa kan åpnes allerede 1. desember i år. Det med forbehold om at snøen har kommet til da, vel å merke.

Steinsdalen

Det er motorferdselsloven og forskrift for motorkjøretøyer i utmark som gir åpning for å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter.

I Osen er den en trasé på 14,5 kilometer i Steinsdalen som er forslått å tilrettelegge. Den går fra Åsegg, langs Finnvollveien, gjennom Killingdalen, forbi Killingvatnan, Mortenjonsatjønnan og Rosskardtjønna, gjennom Rosskardet og til Stein. Løypa har en høydeforskjell på 350 meter.

Forkastet

Tre andre løypeforslag er av ulike årsaker forkastet: Åsegg – Steinssetervegen – Mølnstranda, Nordmelan – Gammelseteren – Smørdalen og Rørvatnet – Andalslivatnet.

Høringsfristen er satt til 17. oktober. Hele høringsforslaget er å finne på Osen kommunes heimeside.

