Har du - som Bjugn kommune - glemt EU-kontrollen?

Registreringsnummeret på en av Bjugn kommunes EL-biler slutter på 8. Det betyr at Mitsubishien (fra 2013) skulle vært EU-godkjent, eller vært inne til periodisk kjørekontroll (PKK), som det heter, senest 31. august.

Risikerer avskilting

Et standard varslingsbrev fra Statens vegvesen, som Bjugn kommune har mottatt, viser at bilen ikke har blitt godkjent innen den opprinnelige fristen. I brevet, datert 4. september, står det at bilen må godkjennes senest innen 31. oktober, hvis ikke kjører den ulovlig og kan bli avskiltet.

Ved en eventuell avskilting påløper også et gebyr på 1 540 kroner, for å få tilbake skiltene igjen. Både Statens vegvesen, politiet og tollvesenet kan ta skiltene av kjøretøyet.

Det er ikke godt nok å bestille time innen fristen, bilen må være godkjent, og papirene mottatt av Statens vegvesen før formalitetene er i orden og bilen kjører lovlig på veien, ifølge varselet.

Det er som regel bare alvorlig dokumentert sykdom som gir rett til utsettelse. Bilen kan avskiltes selv om den står parkert, og ikke er i trafikken.

Førers ansvar

I hvilken måned bilen skal kontrolleres bestemmes av siste siffer på bilskiltet. Skilt med 1 som siste siffer framstilles i januar, skilt med 2 som siste siffer framstilles i februar, og så videre.

Kontrollen kan foretas hos verksteder/kontrollorganer godkjent av Statens vegvesen, blant annet bilverksteder og NAF testestasjoner.

Det er bilførerens eget ansvar å sørge for at bilen EU-godkjennes innen fristen. Det sendes ikke lenger ut forhåndsvarsel fra Statens vegvesen, slik det ble gjort tidligere.