Vi reiser med bil, men skulle gjerne tatt buss

Det framholder Norges Automobilforbund (NAF) avdeling Trøndelag.

To prioriterte mål

Trafikantundersøkelsen som er utført av TNS Gallup på oppdrag fra NAF Norges Automobilforbund, viser at mange trøndere gjerne skulle tatt mer buss.

Undersøkelsen viser at trafikantene som brukere av hverdagsreiser i Trøndelag har to klare prioriterte mål:

1. Bedre kollektivtransport

2. Bedre vedlikehold av veinett.

– «Gulrot ikke pisk»

Styreleder Jan Olav Haarsaker i NAF avdeling Sør-Trøndelag uttaler at det må brukes «gulrot ikke pisk», bedre positive tilbud fremfor ytterligere restriksjoner f.eks hyppigere avganger og helst redusert pris.

Han fortsetter:

- Det viktigste er å få et kollektivtilbud som passer godt til folks hverdagsreiser som : a. et godt nok kollektivtilbud i byene, og b. et bedre kollektivtilbud i distriktene inklusiv tilrettelegging for bruk av EL-biler utenfor bystrøk.

Undersøkelsen viser at 65 prosent bruker bil til daglige gjøremål, og to av fem mener at miljøhensyn er så viktig at de er positive til å bruke mer tid.

Fakta

Fakta om hverdagsreiser i Trøndelag:

- 79 prosent eier bil

- 54 prosent bruker bil til og fra skole og jobb

- 77 prosent bruker bil til ærend/handling

- 56 prosent bruker bil til fritidsaktiviteter

- 62 prosent kunne tenke seg å reise mer kollektivt om tilbudet ble bedre

- 38 prosent er enig i at reisen kan ta lengre tid dersom den er miljøvennlig

Undersøkelsen ble gjennomført mars - juni 2017.