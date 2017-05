Hybridbiler klatrer på ønskelista

31 prosent svarer “hybrid”, mens 35 prosent svarer at de foretrekker en tradisjonell diesel- eller bensinbil, ifølge en spørreundersøkelse YouGov har gjennomført.

Hvis trenden fortsetter, vil hybridalternativet ta over for biler med kun diesel- eller bensinmotor.

– Med hybridbil kan nye brukere bli bedre kjent med elbilens egenskaper, uten rekkeviddeangst eller å måtte gi helt slipp på den fossile motoren. Mange kvier seg faktisk for det, sier markedsdirektør Christian Stenbo i Hyundai Norge i en kommentar til undersøkelsen.

Selskapet hans selger både hybrider og elektriske biler, side om side med bensin- og dieselbiler.

Anbefaler ladbare

Elbilforeningen er skuffet over at bare 15 prosent oppgir at deres neste bil blir en ren elbil.

– Tradisjonelle hybrider uten ladbart batteri, er ikke et godt nok svar på biltrafikkens utslippsutfordringer. Vi mener at det kun er ladbare hybrider med stort nok batteri til å kjøre utslippsfritt i hverdagen som fortjener miljørabatt, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening.

Han mener målet må være at alle biler skal bli helelektriske, og da må elbilfordelene opprettholdes og styrkes på enkelte områder.

– Vi ser gjerne at det blir en høyere andel elbiler, men fremdeles er det mange som ikke er fortrolige med denne type motor, og derfor er hybrid og ladehybrid et utmerket alternativ for å bli bedre kjent med elmotorens egenskaper, sier Christian Stenbo i Hyundai.

Flere menn enn kvinner

Litt flere menn enn kvinner ønsker seg hybridbil. Geografisk er interessen størst i Oslo og Akershus (36 prosent) og lavest fra og med Trøndelag og nordover (27 prosent).

Undersøkelsen er gjort i januar blant 1003 respondenter over hele Norge. YouGov-undersøkelsen skiller ikke mellom tradisjonelle hybrider og ladbare hybrider.