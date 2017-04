Vedtok enstemmig å jobbe videre med sikte på bru

Fylkesrådmannens innstilling til møtet hadde de samme hovedtrekkene som arbeidsgruppas konklusjon.

Vedtaket

Dette er vedtaket som ble fattet:

Arbeidsgruppas utredning anbefales godkjent.

Videre foreslår fylkesrådmannen at man skal vedta å gå videre med anbefalt løsning med fylling over holmer og bru over Berfjorden. Prosjektet er kostnadsestimert til 178 millioner kroner.

Fylkesrådmannen innstiller på at det snarest utarbeides et skisseprosjekt og at endelig forslag til løsning med finansieringsforslag legges frem for fylkestinget i juni 2017.

En forutsetning for prosjektet, er at det inngås en bindende avtale med Roan kommune om et anleggsbidrag på minimum 30 millioner kroner.

Fylkesrådmannen foreslår videre at de allerede påbegynte rassikringstiltakene på dagens vei i Berfjorden gjennomføres.

Kostnaden stipulert til 7-13 millioner dekkes over fylkets samferdselsfond.

Utfører livsviktig sikring ved veien For tida pågår det sikring av fjell- og bergskjæringene langs fylkesvei 14 i Berfjorden sør for Roan sentrum.

Løsningsorientert

Dette vedtaket var i tråd med fylkesrådmannens innstilling, bortsett fra punkt 6.

– Endringen med punkt 6 skyldes at fylkesutvalget ikke er delegert å foreta låneopptak, og det var midler nok i samferdselsfondet, opplyser Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø til Fosna-Folket.

Hun legger til at hun er glad for at fylkesordføreren etablerte et bredt sammensatt og «hurtigarbeidende» utvalg, og at kommunen har vært løsningsorientert og villig til å bidra også økonomisk.

– Jeg tror fylket sier ja Daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS tror fylling og bru over Berfjorden i Roan til en pris av nærmere 180 millioner kroner vil bli realisert.

– Ei super melding

– Dette var ei super melding å få, medgir en glad ordfører Einar Eian (H) i Roan.

– Nå blir det bru?

– Det mangler fortsatt ei investeringsbeslutning, men den kan komme allerede i møtet som fylkestinget i Sør-Trøndelag skal ha i juni. Jeg er kjempeglad for det som har skjedd så langt.

– Denne saken har glidd fantastisk raskt ...

– Ja, det har gått overraskende greit. Fylkespolitikerne er innsett nødvendighet av at noe må gjøres på den rasfarlige veien, og det har bidratt til fortgangen, sier Einar Eian.