Dro i land storkontrakt på veivedlikehold

Kontrakten har en verdi på 195.643.114 kroner eksklusiv moms og starter opp 1.september i år. Den har en varighet på fem år med opsjon på ett år til, varsler Statens vegvesen.

– Midt i blinken for oss

– Vi har hatt lyst til å jobbe i Midt-Norge lenge og da er denne kontrakten midt i blinken for oss. Vi ønsker å gjøre det bra her, slik at vi vil få flere kontrakter i Trøndelag. Det vil skje mye spennende i her framover, sier Frank Stabu som er daglig leder i Veidrift AS.

Mange ønsker å ta veivedlikeholdet Statens vegvesen har fått inn flere bud for vedlikehold på en rekke riks- og fylkesveier for de neste fem årene.

– Jeg vil gratulere Veidrift med å ha fått kontrakten. Vi skal få til dette sammen og jeg ser fram til å samarbeide med dem, sier Johan Olav Hagen som har driftskontrakten i Namsos for Statens vegvesen.

Budene

Her er alle budene som kom inn. Alle summene som er oppgitt her er eksklusivt moms.

1. Svevia Norge AS: 221.349.450.

2. Veidekke Industri AS: 236.693.135

3. Mesta AS: 214.899.621,60

4. Veidrift AS: 195.642.114