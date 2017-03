– Eget regelverk for vannscooter er bare tull

Temaet var satt i forbindelse med en høringsrunde som Klima- og miljødepartementet har gående.

400 meter fra land

Det er forslag om å oppheve den såkalte vannscooterforskriften, som setter en rekke begrensinger på bruk av vannscooter i Norge. I den står blant annet å lese at det ikke er tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land.

– Jeg har ingen sterke følelser rundt vannscooter, men skal man 400 meter fra land i Roan ender man langt ut til havs. De generelle reglene i havner, ved badestrender og verneområder gjelder for scooterne, selv om dagens forskrift fjernes, framholdt ordfører Einar Eian (H).

– Bare tull

Partikollega Morgen Tyler Brandsø (H) var enig i at vannscooterne ikke representerte noe stort problem.

– Å opprettholde de begrensingene som er satt sett fra Roans synsvinkel, er bare tull, fortsatte Bandsø.

– Når jeg er hjemme sør i landet så kan kanskje vannscooterne være til større sjenanse enn her i Roan, sa Hanne Skjæggestad.

Samtlige som tok ordet i saken var enige om at vannscooterne ikke representerte noe stort problem, og at man har mulighten for innføre kommunale forskrifter om begrensninger for enkelte områder om scootere skulle bli et problem. Enn så lenge ønsket ingen å foreslå begrensinger.

Mer ensartet og brukervennlig

Hvis vannscooterforskriften fjernes, vil de generelle reglene som omfatter for andre fartøy i sjø og vassdrag gjelde.

Departementet ønsker å få et mer ensartet og brukervennlig regelverk. Det ønsket var det altså ingen av lokalpolitikerne i Roan som motsatte seg.