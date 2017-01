Enstemmig fylkesutvalg vedtok ny ferjekai i kystbyen

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har i dag, tirsdag, enstemmig vedtatt at det såkalte alternativ 3b skal legges til grunn for bygging av nytt ferjeleie i kystbyen Brekstad. Det opplyser Kirsti Leirtrø (Ap) til Fosna-Folket.

Hasteparagraf

Ved at fylkespolitikerne har lagt den såkalte hasteparagrafen i bunn av vedtaket betyr det at fylkesutvalget i denne saken har opptrådt som Fylkesting. Dermed trenger ikke saken, dersom de økonomiske forutsetningene som ligger til grunn viser seg å holde, tilbake til politisk behandling. Byggingen av det nye ferjeleiet på Brekstad er beregnet å koste et sted mellom 90 og 151 millioner kroner.

Rapport avdekket krise

Det var etter at fylkesdirektør samferdsel Erlend Solem i fjor sommer la fram en rapport som avdekket store skader på dagens ferjeleie at arbeidet med å anlegge nytt ferjeleie på Brekstad skjøt fart.

- Nå er det viktig at rederi og de ansatte som kjenner vind og sjø er med i utviklinga av kaianlegget, molobygging med videre, sier Kirsti Leirtrø etter det enstemmige vedtaket i fylkesutvalget.

Vil bruke billettinntekter

Karin Bjørkhaug (KrF) fremmet i møtet et tillegg til rådmannens forslag, som også fikk full tilslutning fra de folkevalgte i fylkesutvalget. Tillegget har følgende ordlyd:

«Fylkesutvalget understreker behovet for å utnytte alle muligheter for innsparing på prosjektet. Dersom videre detaljplanlegging viser et annet kostnadsbilde enn det som er beskrevet i saken, så må saken tilbake til politisk behandling. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen utrede om økt billettinntekter på sambandet Brekstad - Valset kan kanaliseres til prosjektet.»

Samstemt med Ørland kommune

Sist torsdag fattet kommunestyret i Ørland også et enstemmig vedtak om at kommunen ønsker at alternativ 3b skal legges til grunn for bygging av nytt ferjeleie i kystbyen.