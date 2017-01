- Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik er like viktige

- Nå må vi heller stå sammen om begge ferjestrekningene, istedenfor å legge opp til en intern krangel på Fosen. Som kjent blir det ofte slik at når to krangler er det andre som ser sitt snitt til å stikke av med gevinsten, sier stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H).

Hun sikter til ordskiftet mellom ordførerne Tom Myrvold (H) i Ørland og Ove Vollan (H) i Rissa om utgiftene fylkeskommunen har til drift av ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset.

LES OGSÅ: - Som å sammenligne epler med pærer

Likeverdige samband

- Kampen om samferdselskronene vil ikke bli mindre når de skal fordeles i et større Trøndelag. Skal vi lykkes med å få enda flere folk og bedrifter til å bosette seg og etablere seg på Fosen, er det i alle sin interesse at samferdselstilbudene er best mulig. I fylkespolitikken har Høyre vært tydelige på at de to ferjestrekningene skal være likeverdige, understreker Aarbergsbotten, som også har lang fartstid som fylkespolitiker i Sør-Trøndelag.

- Legg ned stridsøksene

- Det betyr at det skal legges til rette for et godt ferjetilbud på strekningene, noe som jeg opplever er gjort i anbudet som skal settes i gang fra 2019. Min oppfordring er at stridsøksene legges ned og at en setter seg sammen og blir enige om å få til et best mulig samferdselstilbud for Fosen.

Aarbergsbotten mener det vil være til det beste for både Ørland og Rissa.

- I fremtiden vil det bare bli enda viktigere at Fosen som region står samlet om sine prioriteringer, og bidrar til at samferdsel blir enda høyere prioritert i Trøndelag.