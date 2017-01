Sjekk denne gangveien!

I løpet av denne uka har det nærmest på rekordtid kommet opp et autovern langs deler av fylkesvei 231 i Ørland. Oppføringen av det solide vernet mellom myke og harde trafikanter er det entreprenørselskapet Gjerde som har stått for.

Bekostet av Forsvarsbygg

- Det er Forsvarsbygg som har brukt 1,5 millioner kroner på autovernet, sier plansjef Thomas Engen i Ørland kommune. Han forklarer at autovernet er en del av rekkefølgebestemmelsene, og har til hensikt å sikre de myke trafikantene på denne strekningen mot den store trafikken av masser fra Ottersbo pukkverk.

Håper på fylkeskommunen

Engen opplyser også at Ørland kommune i lang tid har jobbet opp mot Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få tryggere forhold for både fotgjengere og syklende på strekningen.

Etter at Forsvarsbygg nå har tatt kostnaden med rekkverket på strekningen, så sier Engen at kommunen fortsatt vil jobbe for at fylkeskommunen tar ansvar for at gang- og sykkelfeltet får nødvendig bredde.

Umulig med snørydding

Slik situasjonen nå er, etter at autovernet kom opp, så vil det være bortimot umulig å holde gang- og sykkelfeltet ryddet for snø om vinteren setter inn.

På sosiale medier er det mange som har gjort narr av gang- og sykkelfeltet på grunn av den nærmest latterlig lave bredden. Denne latterliggjøringen deles ikke av Paul Hoff Baltzersen.

Lavere hastighet

Baltzersen, som er bosatt på strekningen og er en flittig syklist, sier han er veldig glad for at autovernet endelig har kommet på plass. Hoff Baltzersen har også grundig sjekket ut at han som syklende har lov til å sykle på den trygge siden av rekkverket, sjøl om det fortsatt kun er skiltet som gangvei i den ene enden av strekket.





- Vi som sykler må bare utvise vikeplikt overfor de gående på strekningen. Og etter at autovernet kom på plass så har mange bilister senket farten på strekningen, sier Hoff Baltzersen.

Syklister kan velge side

Plansjef Engen i Ørland kommune sier også at syklende kan benytte seg av den trygge siden av autovernet, men han sier også at syklende har lov til å benytte kjørebanen om de ønsker dette.