- Hviletid blir ikke noe problem

Ferjeforkjemper Thor Bretting mener det grenser til en skandale at det ikke settes inn ei reserveferje i sambandet Brekstad – Valset når hovedferja MF Ytterøyningen er til årlig verkstedopphold i flere uker framover.

- Nå er vi satt minst 20 år tilbake i tid, så lenge kun «baljen», som jeg kaller MF Frafjord, er eneste ferje i sambandet, sier Bretting.

Fredag sendte han brev til både AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune, etter at han ble klar over at det ikke settes inn ei reserveferje i perioden MF Ytterøyningen er borte fra sambandet.

Problem på begge sider

Allerede mandag morgen reagerte flere brukere av sambandet, som opplevde at de ikke ble med den ferjeavgangen de hadde planlagt. Både på Valset ferjeleie og Brekstad ble det stående igjen biler.

Lastebilsjåfør Per Henrik Kvåle fra Gåsbakken skulle bare over fra Valset med ei anleggsmaskin før retur med samme ferjesamband.

- Det blir ikke noe problem med hviletid i dag, konstaterte Kvåle ironisk. Første ble det en time ekstra venting på Valset tidlig mandag morgen, før han opplevde akkurat det samme på tur tilbake. MF Frafjord fikk ikke plass til alle kjøretøyene på 10.30-avgangen fra Brekstad, slik at Kvåle måtte manøvrere den store kjøredoningen til nytt felt på ferjeoppstillingsplassen og vente en time ekstra.

Savner reserveferje

- Det er rart de ikke har fått på plass ei reserveferje, synes yrkessjåføren.

I feltet ved siden av sto bilforhandler Geir Bugge fra Bjugn. På vei til Orkanger opplevde han at turen for å hente en bil ville at betydelig lengre tid enn planlagt. Dårlig, syntes Ford-forhandleren om situasjonen.

Thor Bretting, Høyre-politiker i Ørland, er mannen som startet Facebook-aksjonen for bedre ferjeforbindelse mellom Brekstad og Valset. Mandag var han svært lite fornøyd med det han opplevde på ferjeleiet i kystbyen.

Værutsatt ferje

- Jeg har vondt for å tro at det ikke finnes ei reserveferje å oppdrive. Nå skal sambandet i uker framover betjenes av ei gammel ferje som det har vært mange tekniske problemer med, sier Bretting.

Et annet vesentlig moment Bretting peker på er at Frafjord heller ikke er godt egnet til å takle værforholdene i sambandet Brekstad – Valset. Blir det ruskete vintervær, så må MF Frafjord melde pass og da stopper sambandet som de senere årene har hatt en sterk trafikkvekst helt opp.

Svar fra AtB

Etter at Bretting fredag sendte sin bekymring til AtB og fylkeskommunen fikk han mandag formiddag svar fra AtB.

I svaret viser AtB til at rederiet Norled gjorde flere forsøk på å skaffe reservefartøy til perioden 9. til rundt 25. januar, som er perioden MF Ytterøyningen er forventet å være på verksted. Dessverre lyktes ikke rederiet med å finne en reserveferje, svarer AtB.

I svaret viser også AtB til at kontrakten med Norled gir rom for at sambandet Brekstad – Valset kan betjenes med ett fartøy inntil 30 dager i året.

- Jeg synes situasjonen vi har nå grenser til en skandale. Det har blant annet vært en stor vekst i trafikken med lastebiler og vogntog i dette sambandet, og det skal ikke mange slike til før MF Frafjord fylles opp, sier Bretting.

Norled har forsøkt

Regionsjef Inge André Utåker i rederiet Norled sier til Fosna-Folket at rederiet jobbet sterkt for å finne en reserveferje, men at dette dessverre ikke lyktes. Utåker er også tydelig på at Norled ikke ser det som gunstig at man bruker opp en stor del av de 30 dagene kontrakten åpner for ei ferje i sambandet allerede i starten av året.

- Da MF Frafjord hadde et lengre verkstedopphold høsten 2015 satte dere inn ferja M/F Stallovarre, er denne ikke tilgjengelig nå?

- Vi har fortsatt MF Stallovarre, men den ligger som reserveferje i Rogaland for samband der vi har en responstid på fem timer om noe skjer, sier Utåker.

- Bank i bordet

- Hva om det oppstår problemer med MF Frafjord i perioden MF Ytterøyningen nå er på verksted?

- Bank i bordet, men det problemet må vi eventuelt ta stilling til om det oppstår, forklarer regionsjefen i Norled. Han opplyser at MF Frafjord, som ble bygd i 1979, nå skal være i god teknisk stand.

Utåker sier at pengene Norled sparer på at man ikke har funnet en reserveferje nå i stedet brukes på å korte ned tiden MF Ytterøyningen er inne til det årlige verkstedoppholdet. Dette skjer ved at verkstedet bruker flere skift og overtid på jobben som skal gjøres.