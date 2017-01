- Dette er uholdbart

Dermed ble en rekke personer stående igjen på Hysnes, som er første anløp.

Ventet lenge

Lederen i pendlerforeninga var en av dem som ikke kom med fra Hysnes.

- Vi fikk melding klokken 06:43 om at båten hadde bare seks ledige plasser. Det burde vært bestilt taxi med en gang båten gikk fra Trondheim, mener Overland.

Den første taxien ankom Hysnes klokken 07:45. Den neste kom klokken 08:25.

- Det er ikke enkelt å få taxi på denne tiden om morgenen heller. De fleste er vel opptatt med kontrakter om skolekjøring, mener Overland.

- For liten båt

Normalt er det 15-20 personer som tar den første morgenbåten fra Hysnes til Brekstad.

- Dette er tragisk. Trondheimsfjord 1 er alt for liten på mandag morgen når ekstra mange tar båten, sier Overland.

Trondheimsfjord tar 130 passasjerer mens Ladejarl har plass til 274.

Møter med AtB

Pendlerforeninga har vært i flere møter med AtB om dette.

Luksusproblemet med for mange passasjerer har bare økt den senere tid.

- Det skyldes blant annet stor utbyggingsaktivitet på flystasjonen. Mange arbeidere pendler fra Trondheim til Brekstad. I tillegg er det en del nyetableringer på Brekstad, sier Overland.

Det har ikke lyktes Fosna-Folket å få tak i noen i AtB for å si noe om saken.

- I henhold til kontrakt

Rederisjef Arild Hoff i Fosen Namsos Sjø sier at de følger kontrakten de har med AtB.

- I kontrakten vår er det Trondheimsfjord 1 som skal gå denne ruta. Ladejarl er reservebåt, sier Hoff.

Rederiet har imidlertid fått anmodning fra AtB om å bruke Ladejarl mer på grunn av trafikken.

- Vi kjører noen avganger med Ladejarl når den er ledig, men det er som sagt Trondheimsfjord 1 som skal gå i den ruta, opplyser rederisjefen.

At passasjerene ble varslet over 20 minutter etter avgang fra Trondheim forklarer han med at vedkommende som har ansvar for det, først og fremst var opptatt med å skaffe taxi for passasjerene.