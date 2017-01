- Det raste is og stein både foran og bak oss!

Fredag kveld kjørte Lise Strudshavn strekningen Bergfjord – Måvika på fylkesvei 14 i Roan. En måned etter at et steinras førte til at veien ble stengt i over en uke var det ingen hyggelig opplevelse å kjøre samme strekning.

Småras på hele strekningen

- Etter mildværet som kom fredag ligger det masse is og stein langs strekningen. Nå er det masse småras langs hele strekningen. Vi kjørte en tur for å ta noen bilder, men vi tordeikke stoppe alle steder, da det raste is både rett foran oss og bak oss, forteller Lise Strudshavn til Fosna-Folket.

Frykter det verste

- Den ene steinen som lå midt i veibanen like ved der det rasa i desember, tok vi med oss hjem for å måle og veie. Den veide 2,8 kilo. Treffer den på rett plass, vil jeg tro den kan gjøre stor skade. Vi frykter at noen må miste livet før det blir ordnet ordentlig opp på strekningen, sier Lise Strudshavn.

Etter raset i starten av desember ble fjellet rensket, men ifølge Strudshavn ble det bare gjort på en del av den rasutsatte strekningen.

Fortsatt foregår skoleskyssen på strekningen med båt, noe som heller ikke er enkelt for de barna dette gjelder.

