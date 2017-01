Antall elbil-passeringer fordoblet seg

Det viser en 2015-oppsummering som Statens vegvesen nå har lagt fram.

22 millioner elbiler

Den viser videre at bompengeinntektene økte med om lag 860 millioner kroner sammenlignet med 2014 og var på 9,33 milliarder kroner i 2015. Lette biler sto for 85,7 prosent av inntektene - tunge biler for på 14,3 prosent. Gjennomsnittlig inntekt per passering var på 15,45 kroner.

22 millioner elbiler passerte gjennom bomstasjoner i fjor. Det er dobbelt så mange passeringer som i 2014. Fjorårets elbil-passeringer utgjorde rundt 4,1 prosent av de totale passeringsinntektene.

Bompengeinnkreving på ferje

Oppsummeringen viser videre blant annet at det var 50 bompengeselskaper krevde inn bompenger. Disse sto bak 62 bompengeprosjekter fordelt på 208 bomstasjoner med rundt 430 innkrevingsfelt. I tillegg var 15 prosjekter vedtatt av Stortinget ved utgangen av 2015, men disse hadde ennå ikke startet innkreving.

Sju prosjekter hadde bompengeinnkreving på ferje fordelt på totalt ti ferjestrekninger. To av disse er å finne i Fosen i regi av Fosenvegene AS: ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset.