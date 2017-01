Får 300 000 kroner til undergang

Kommunen får 300 000 kroner fra Sør-Trøndelag fylkeskommunes budsjettpost «Aksjon skoleveg» 2017.

Sikre skoleveien

«Aksjon skoleveg» er en fylkeskommunal tilskuddsordning der kommunene kan søke om penger til å sikre barns skolevei. Kommunene kan søke om midler til enkle trafikksikkerhetstiltak med en kostnadsramme på under en million kroner.

Det er trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune som har fordelt midlene. Fylket har totalt 4,2 millioner kroner disponibelt til å støtte de ulike tiltakene.

Farlig T-kryss

Bjugn kommune har fått tilsagn på sin søknad om midler til planlegging av undergang ved fylkesvei 710 i Botngård.

Det har i lengre tid vært ønske om bedre trafikksikkerhet i Haugenkrysset på fylkesvei 710, som har avkjørsel til sentrum for trafikken som kommer fra Krinsvatnet. I dag er krysset et såkalt T-kryss, og fartsgrensen er 80 km/t. Krysset leder blant annet til skolene i Botngård, og benyttes av både kjørende, gående og syklende.

Plassering er viktig

Bjugn kommune ønsker på sikt å få til ei rundkjøring i krysset, men har sett seg nødt til å legge dette prosjektet på is inntil kommunen har nok økonomiske muskler til å ta hele regninga selv. De får nemlig ikke støtte fra verken Statens vegvesen eller Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Parallelt med ønsket om rundkjøring har politikerne også fremmet andre forslag for å gjøre krysset tryggere, deriblant å senke fartsgrensa til 50 km/t, samt kulvert eller undergang for gående og syklende. Planene om undergang er nå et skritt nærmere å bli realisert.

- For fotgjengerne sin del vil det være best med undergang, enten øst eller vest for den planlagte rundkjøringa. Plasseringa av en slik kulvert må være riktig, slik at man unngår at folk opplever den som en omvei og heller krysser veien, har varaordfører Hans Eide (Sp) tidligere uttalt til Fosna-Folket om prosjektet.