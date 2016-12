Starter utbedring av denne veiskaden over nyttår

Det er Osen kommune som melder om dette.

Erosjonsskade

På grunn av erosjonsskade i veien, skal den flyttes inn fem meter. Denne skaden har vært på stedet en god stund, og har ført til at det her er kun plass for ett kjøretøy å passere i gangen.

Da det er fjell på stedet, blir det sprenging for å rette opp veien, som er hovedferdselsåra sørover til og fra Osen. Ny fjellskjæring skal sikres, stikkrenne skal legges ned og det skal gjennomføres asfaltering og settes opp rekkverk.

BL Entreprenør

BL Entreprenør AS la inn laveste anbud på jobben av de sju som meldte seg ifølge Statens vegvesen. Anbudsprisen fra BL Entreprenør lyder på 2 841 846 kroner.