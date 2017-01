Uønsket gjest, kranglevoren gjest og avskilting av bil

Klokka 03.14 natt til søndag fikk politiet melding om at en uønsket gjest raserte en bolig på Ørlandet, og at vedkommende som bodde på adressen følte seg truet.

Bortvist

Operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politidistrikt opplyser at da politipatruljen ankom, så fant de en person som sov, og det var rolig på stedet. Øie opplyser at boligen ikke var rasert, men noen gjenstander var veltet.

- En mann i 40-årene ble bortvist, og fikk muntlig pålegg, sier Øie.

Kranglevoren

Tidligere samme kveld/natt ble politiet anmodet om å rykke ut på grunn av en kranglevoren gjest ved et utested på Brekstad. Vedkommende hadde forlatt stedet før politiet ankom.

Lørdag kveld avskiltet politiet også en bil på Brekstad. Bakgrunnen for at skiltene ble inndratt var at det forelå begjæring om avskilting grunnet manglende forsikring på kjøretøyet.