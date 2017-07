Får hjelp fra naboene til å lagre 2500 lastebillass

- Det har vært ganske kritisk å få på plass en ordning for å lagre massene vi graver ut for å bygge Ørland sparebank arena før de skal fylle ut i Brekstadbukta. Vi har fått forståelse og hjelp fra andre grunneiere ved fjæra og får lagret massene der. Ellers hadde arbeidet med hallen stoppet opp, sier kommunalsjef Arnfinn Brasø i Ørland kommune.

Ørland kommune seiret over Miljøvernavdelingen i Fylkeskommunen da Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mars ga kommunen medhold i planene om å fylle ut i Brekstadbukta for å få mer plass til næringsareal.

Kommunen ønsker å komme i gang og fylle ut, men den samme avdelingen hos Fylkesmannen har en normal saksbehandlingstid på utfyllingstillatelse på mellom tre og seks måneder.

Masse masse

Arbeidet med Ørland sparebank arena er godt i gang etter at spaden ble satt i jorda i slutten av juni. For at det nye idrettsanlegget ikke skal ruve for høyt i terrenget, er hele bygningen senket ned.

Det gjør at store mengder masse skal graves ut. Denne massen skal kommunen bruke til å fylle ut i Brekstadbukta, slik at de slipper å kjøpe masse samtidig som de måtte betalt for å deponere massene fra byggearbeidet med nytt idrettsbygg.

- Det er snakk om omtrent 2500 lastebillass som skal ut fra tomten og til Brekstadfjæra. Dersom utslippstillatelsen var kommet på plass i tide, ville vi tippet massen rett utfor kanten og spredd dem utover fortløpende, sier Brasø.

Miljøundersøkelser

For å få lov til å fylle ut i Brekstadfjæra, ble Ørland kommune pålagt å gjennomføre en miljøundersøkelse og kartlegging av fuglelivet i området før arbeidet kan starte.

Prøver er tatt av massene som skal fylle ut området, og søknad til Fylkesmannen for å få den nødvendige utfyllingstillatelsen er sendt inn.

- Vi sendte inn søknaden vår for cirka halvannen måned siden. Vi vet at svaret kommer til å bli greit. Prøvesvarene har vi. Samtidig vet vi at saksbehandlingstiden til Fylkesmannen er mellom tre og seks måneder, sier Brasø.

- Vi respekterer selvfølgelig at Fylkesmannen skal gjøre sin jobb. Samtidig er vi misfornøyd med den lange saksbehandlingstiden. Her gjelder det ikke å være overivrig, sier han.

Store hauger

Det er et begrenset areal å lagre de enorme mengdene jord og leire på. Derfor er massene stablet opp i store hauger.

- Det påfører oss ekstrakostnader at vi må leie inn maskiner for å stable opp dette. Det er ikke all verdens kostnader, sier Brasø.

- Vi er pålagt å gjøre fugleundersøkelser i området for å kartlegge artsmangfoldet i området før utfyllingen. Vi regner med at fugletrekket og fugleundersøkelsene kanskje kan være ferdig i september eller oktober. Da håper vi også at svar på søknaden vår er kommet så vi kan komme i gang med utfyllingen, sier kommunalsjefen.

- Ørland kommune er takknemlig for gode naboer til det kommunale arealet i Brekstadfjæra som hjelper oss slik at dette blir løst. Det var litt kritisk tidligere i juli, men nå har vi ordninger på plass som gjør at vi får dette til, sier Arnfinn Brasø i Ørland kommune.