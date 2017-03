Fosninger sentrale i nytt faktasjekke-prosjekt

– Vi skal opplyse og klargjøre hva som er fakta i påstander som komme rfrem i samfunnsdebatten. Målet er at folk lettere kan ta stilling til hva som skjer og hva som er riktig, sier Gunn Kari Hegvik fra Ervika.

Hun har vært del av VGs gruppe på tre som sammen med Dagbladet og etterhvert NRK har prosjektert og planlagt den nye redaksjonen Faktisk siden desember.

Halvparten fra Fosen

Hegvik, som tidligere har vært journalist i Fosna-Folket, sier halvparten av tre-mannsgruppa til VG er fra Fosen. I gruppen har også redaksjonell utvikler i VG, Jari Bakken sittet. Bakken er halvt ørlending, og har tilbrakt hver sommer i oppveksten på Dalebakken.

– Jeg tror Faktisk vil være et spennende møtested for spisskompetanse innen teknologi og journalistikk, og gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Bakken.

Prosjektgruppen har stort sett jobbet med nysatsningen med å etablere en uavhengig redaksjon med ansvar for å se på faktagrunnlaget i samfunnsdebatten,siden begynnelsen av desember.

– Jeg har jobbet litt som vanlig i VG, men det aller meste av tiden har gått med til å planlegge prosjektet vi presenterte i går. Etter påske går jeg ut i foreldrepermisjon, sier Hegvik.

Viktig i valgkampen

«Faktisk» begynner trolig i mai å publisere saker der de vurderer riktigheten av premisser og utsagn fra sentrale samfunnsaktører.

– Det er ikke tvil om at stortingsvalget i høst er årsaken til at det er viktig at vi er oppe i løpet av våren. Valgkampen er en tid der det politiske ordskiftet intensiveres. Folk flest skal også ta et valg, og da er det viktig at man vet hva som er riktig og på hvilke premisser, sier Hegvik.

Definerer og omdefinerer

Hegvik sier at det kan være vanskelig å hva som er eksakt sannhet når man vurderer motstridende påstander.

– Ofte handler de politiske debattene mye om hvem som har sagt hva, hva man har ment før og hva andre mener. Politikere definerer og omdefinerer ofte selv konteksten rundt sine utsagn. Det kan gjøre det vanskelig for folk å sammenligne standpunkt og avgjøre hva som er riktig, sier Hegvik.

Derfor skal samarbeidsprosjektet til de tre mediehusene, som ellers konkurrerer, publisere alt arbeidet sitt åpent, og prøve å gi folk mulighet til selv å vurdere det sentrale samfunnsaktører hevder.

Kommunesammenslåing viktig

Kommunesammenslåing er en viktig sak for Fosen som Faktisk med stor sannsynlighet kommer til å se på i løpet av valgkampen.

– Både kommuneøkonomi og kommunesammenslåing er saker som kommer til å være viktige i valgkampen. Dette er sentrale saker som det vil være veldig naturlig at vi følger tett. Spesielt når man snakker om kommuneøkonomi, kan man vri og vende mye på tallene. Det skal vi se om vi kan gjøre mer tilgjengelig, sier VG-journalist Gunn Kari Hegvik fra Ervika.