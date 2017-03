Ingvill skal lede handelssforeninga

Butli forteller at næringsforeninga i større grad enn tidligere skal blir en paraplyorganisasjon for de ulike bransjelagene. Til daglig arbeider hun i Åfjord der hun jobber som prosjektkoordinator med administrasjon og entreprenørskapsutvikling.

– Vi ønsker å styrke medlemsmassen. I dag har vi 78 bedrifter som medlemmer. Etter konstitueringa vil organisasjonen bli bygd opp etter en ny modell. Det vil bli flere underavdelinger der næringsforeninga blir et talerør og bindeledd for dem alle, sier Butli.

Nytt ansikt

Næringsforeninga fikk en litt annen rolle da Åfjord Utvikling ble dannet. Det skjedde fordi en ville kraftsamle næringsutviklingsarbeidet i samband med den forestående utbygginga av vindkraftanlegg. Imidlertid har ikke foreninga utspilt sin rolle som et demokratisk forum der næringsutvikling diskuteres. Imidlertid ser en at en oppdeling i næringsområder med felles interesser vil være gagnlig for alle. De tre hovedområdene ser ut til å bli handel, turisme og lokalmat samt en underavdeling for øvrig næringsliv.

– De enkelte næringene vil sjøl se om det er behov for ytterligere oppdeling under disse igjen, ser Rolf Øia. Han er daglig leder i Åfjord Utvikling.

Samspillet

Ved at bedriftene får høve til å arbeide sammen med bransjebeslektede næringer, oppnår en at en får spisset målgruppene. De ulike bransjene veit at medlemskronene deres vil gå til deres eget formål.

Når det nye styret konstituerer seg, er tanken at det skal settes inn en kandidat fra hver enkelt næring. Butli sammenligner det med Åfjord Idrettslag. De samordner all idrett, men de ulike gruppene tar seg av hver sin idrett. Samtidig utnytter de felles ressurser og felles kompetanse.

Påskeeggjakt

Et av de første tiltakene den omorganiserte foreninga skal ta fatt på er å arrangere ei påskeggjakt i regi av handelsstanden. Med tid og stunder vil de også få på plass en ordning med et eget gavekort. I stedet for gaver kan folk gi hverandre gavekort som folk kan handle for hos medlemsbutikkene.

– Det er et fint tiltak for å demme opp for handelslekkasje, sier Rolf Øia.

De har også andre spennende ideer som de håper å få realisert. Med tida sier Øia de vil få laget en egen åfjordsapp til mobiltelefonen. Denne er spesielt nyttig for fritidsåfjordinger.

– Den skal sørge for at de finner ut hvilke varer som finnes og hvor de får fatt i dem, sier Øia.

