Boenheter bygd med tanke på framtida

Forleden sto det nye bygget i tilknytning til helsenteret i Åfjord ferdig til bruk. Det inneholder 14 omsorgsleiligheter - hvorav den ene er beregnet til korttidsbruk.

Den nye bygningsmassen fordeler seg over tre nivåer, og inneholder det meste som et menneske vil ha bruk for.

–I det nye bygget er det tatt i bruk mye ny velferdsteknologi, sier senterpartipolitikeren.

Gjennomtenkt

Laila Dolmseth Refsnes er pleie- og omsorgssjef i Åfjord. Hun har vært i bransjen i en mannsalder, og har sett hvilke store endringer det har vært i bruken av tekniske hjelpemidler. I helsesenteret er de allerede kommet langt i å nytte nye teknologi, og dette er også tatt inn i de nye omsorgsboligene som ligger vegg i vegg.

I førsteetasjen har de fått plass til tekniske rom, et romslig møterom og garasjer for å sette inn scootere som beboerne bruker. En kan fra ei dør på grunnplanet ta seg ut i det som etter hvert skal bli en fullt beplantet sansehage.

–Dette er et område vi har felles med barnehagen, sier Refsnes.

Samspill

Plasseringa sammen med barnehagen er ingen tilfeldighet. Refsnes sier det skal være et samspill mellom dem og botilbudet til de eldre beboerne.

–Dette samspillet er positivt for begge parter, sier sykepleieren.

Hun opplyser at det finnes et motto for dette samkjøringskonseptet. Det lyder som følger: Der generasjoner møtes.

Over grunnivået kommer en til neste etasje som kan kalles bakkenivå. Her finner den ene korttidsleiligheten. Her det, betimelig nok, utsikt til barnehagen. Dette er det mange av beboerne som setter stor pris på.

Suitene

De nybygde omsorgsleilighetene holder en standard som ikke er ulik den en finner på romslige hotellrom. Alle har en liten tekjøkkenkrok der beboerne kan ordne seg med tørrmat samt stelle til en kopp kaffe eller te til folk som kommer på besøk. Hege Mørslett inviterer oss innom til sin leilighet. Her er det heimekoselig med hyller til nips og bilder.

–Beboerne skal i størst mulig grad klare seg sjøl, men vi ser gjerne at alle spiser middag sammen. Også under måltidene er det fokus på at den enkelte klarer å gjøre mest mulig sjøl, sier Refsnes.

Møtesteder

Korridorene er utstyr med kroker der det står stoler der folk kan sette seg ned og ta en prat. Låsene på dørene har ikke standard nøkler, men hver beboer har en enhet som automatisk lukker opp døra til den enkelte når de nærmer seg. Ellers er alt veldig digitalt lagt opp. For eksempel finnes det ikke gammeldagse telefoner.

I korridorene henger det også kunst med lokale motiver. Den er der både for å behage øyet og for at folk skal ha noe å snakke om. Konseptet som er brukt er hentet fra et amerikansk prosjekt som heter The Eden Alternativ.