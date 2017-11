Første skuffe ferdig dumpa

Nyheter

- Vi markerer anleggsstart for ny fergekai på Brekstad. Dette er et resultat av godt samspill mellom fylkeskommune, kommune og vegvesenet, sier leder i komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag, Karin Bjørkhaug, (Krf).

Mandag ettermiddag markerte byggherre, entreprenør, kommune og fylkeskommune anleggsstart for den nye fergekaia på Brekstad.

I november/desember til neste år skal kaia etter planen stå klar til å ta imot de nye elfergene som skal gå frem og tilbake mellom Fosen og Agdenes.

LES OGSÅ: Utelukker ikke forsinkelser med ny ferjekai

El-ferger

Trøndelag satser stort på å kutte utslippene fra ferge i regionen. Derfor har sør-Trøndelag fylkeskommune besluttet at Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik skal elektrifiseres. Nye el-ferger skal trafikere sambandet fra 1. januar 2019.

De nye el-fergene er større, og krever i tillegg nye funksjoner på land for lading av batteriene. Derfor skal alle de fire fergekaiene bygges om. Bjørkhaug sier investeringen for fylkeskommunen for nye anlegg og infrastruktur er på rundt 400 millioner kroner til sammen.

LES OGSÅ: Nå er utbyggeren for nye fergekaier klar

LES OGSÅ: Kjøper havna for å sikre ny fergekai

Hurtig

- På dette tidspunktet i fjor visste vi ikke hvor vi skulle bygge den nye kaia. Det har vært en effektiv prosess, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Nå er arbeidet med kaianlegget til en verdi på 136 millioner kroner i gang.

- Vanligvis tar et reguleringsarbeid 2 år. Her har det tatt 3 måneder. Politisk har dette også gått fort i kommune og fylkeskommune. Min erfaring er at prosjekter der ikke noen stikker seg frem, men arbeidet skjer i samarbeid er mest vellykket, sier Bjørkhaug.

LES OGSÅ: Her signeres avtalen for ny fergekai

LES OGSÅ: Fjordkryssing: -Fergeleie er nåtid. Så kommer fremtiden

Mye arbeid

I følge Johnsen skal rundt 70 000 kubikkmeter fylles ut for å danne det nye havneanlegget og oppstillingsplassen for biler ved den nye fergekaien.

Det er Alti bygg og anlegg som står for utbyggingen, og de har blant annet med seg Bjugn-entreprenøren Oddmund Groven til å gjennomføre arbeidet.

- Nå er det mye jobb som skal på plass, og store maskiner. Målet er at alt skal bli ferdig til testkjøring i november/desember til neste år, sier prosjektleder Johnsen.

Han opplyser om et informasjonsmøte mandag ettermiddag i kinosalen i Ørland kultursenter.

- Jeg hadde ikke tenkt å si så mye nå. De som er interesserte i detaljer om utbyggingen bør tenke på å komme på informasjonsmøtet i kveld, sier Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Kontrakt om nye fergekaier: - El-fergene er del av en stille revolusjon

LES OGSÅ: Slik blir nye Brekstad-Valset