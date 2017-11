Kommer du med svartsekk, kan du bli bedt om å sortere på stasjonen

Nyheter

I Fosen betjener selskapet kommunene Roan og Osen.

Mange synder

Årsaken til at Midtre Namdal Avfallsselskap nå innfører påbud om blanke sekker, er at man vil unngå at farlig avfall som for eksempel maling, lim og lakk skal havne i restavfallet.

LES OGSÅ:

* Ryddet bort tonnevis av avfall -Fosna-Folket

* Endringer i avfallshverdagen -Fosna-Folket

– Vi har sett at det kommer inn en god del slikt avfall, samt elektriske artikler som lamper og redskaper i restavfallet som leveres til gjenvinningsstasjonene. Det er jo slik at alt avfall skal sorteres slik at vi får utnyttet ressursene i avfallet best mulig, og farlig avfall skal jo håndteres med særlig varsomhet slik at det ikke oppstår forurensning og førsøpling, forklarer informasjonsansvarlig Bård Sandnes i MNA.

– Ikke noe forbud, men ...

MNA vil i tida framover dele ut en rull med transparente sekker til hver abonnent, og det blir ber om at disse sekkene benyttes når man besøker gjenvinningsstasjonene etter nyttår.

Kommer en med svarte sekker, må man være forberedt på at MNA-ansatte ber deg sortere på gjenvinningsstasjonen.

– Det er derfor ikke noe forbud mot å komme med svartsekk, men du må selv sortere avfallet dersom du kommer med slike sekker, avslutter Bård Sandnes.