Færre parkeringsplasser

Det melder Statens vegvesen.

Byggeleder Lars Erik Moe opplyser i en pressemelding at man til enhver tid vil bestrebe å ha så mange parkeringsplasser som mulig åpne for trafikantene.

Kan bli skade

- Anleggsarbeidet er plasskrevende og omfatter sprengningsarbeid og andre aktiviteter som kan medføre skade på parkerte biler dersom de står for nært, opplyser han.

I dag kan biler stå ubegrenset tid parkert ved ferjeleiet. Nå innføres det en maksimumtid på 48 timer. Området vil bli skiltet for det.

Mange har for vane å parkere utenfor sonene, og det har ikke blitt strengt håndhevet. Nå blir det endring på det.

Borttauing

- Vi ser at mange parkerer utenfor oppmerket skilting og det er også tilfeller hvor noen setter igjen bilen i ledige felt i oppstillingsarealet. I tiden framover må vi håndheve reglene om soneparkering strengere enn det som har vært praksis fram til nå. Det betyr at biler som står utenfor oppmerkede plasser vil bli bøtelagt. Det er også aktuelt med borttauing dersom bilene er til hinder for anleggsarbeidet, sier Moe.

Trondheim parkering vil i tiden framover følge opp og håndheve parkeringsreglene.

