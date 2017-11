Nyvalgt, ung ledelse i Indre Fosen Høyre

Nyheter

Partiet har nylig hatt årsmøte.

- Vi hadde årsmøte den 4. november på Fruene i Fjøset på Stadsbygd. Der startet vi arbeidet med ny strategi fra mot valget 2019, forteller den nyvalgte lederen.

Saker for partiet

Han nevner opp noen viktige saker for partiet fremover.

- Viktige saker fremover er å sikre at Indre Fosen kommune får best mulige forutsetninger for å lykkes, gjennom aktivt næringsarbeid, bru over Trondheimsfjorden og å sikre gode kommunale tjenester, sier Lyngseth Fenstad.

På årsmøtet hadde Indre Fosen Høyre besøk av nyvalgte stortingsrepresentanter Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse, i tillegg til fylkesordfører i Nord-Trøndelag, Pål Sæther Eiden.

Ønsker innspill

- Vi er opptatt av å hele tiden tenke nytt, og derfor ønsker vi gjerne innspill fra innbyggerne om hva de ønsker at Indre Fosen Høyre skal jobbe med, sier Lynseth Fenstad.

Partiet har pekt ut kontaktpersoner blant sine lokalpolitikere i Indre Fosen.

- Folk kan kontakte en av dem for å komme med innspill til saker. De vil i tillegg avholde grendemøter før valget 2019, der alle er invitert til å komme med innspill og å diskutere saker, opplyser høyrelederen.

Styresammensetning

Leder: Daniel Lyngseth Fenstad, 22 år, nestleder i oppvekstutvalget, studerer jus i Bergen. Tidligere leder i Rissa Unge Høyre, aktiv i Høyres studenterforening i Bergen. Valgt for 2 år (2018 og 2019)

Nestleder: Ove Vollan

Kampanjeleder: Vigdis Schei Wårum

Kasserer: Georg Høgsve

Kvinnepolitisk leder og Unge Høyre-kontakt: Theresa Schei Øverland

Styremedlemmer: Gerd Sissel Nyborg, Bendich Jensen, Håvard Fjellvær

Ordfører: Steinar Saghaug

Gruppeleder: Rune Schei

Kontaktpersoner

i grendene

Leksvik: Gerd Sissel Nyborg

Vanvikan: Malin Lyng

Rissa: Bjørn Vangen

Stadsbygd: Rune Schei

Fevåg/Hasselvika: Ken Robin Sivertsvik

Stjørna: Karl Idar Frengen

