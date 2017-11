Nyåpning med saging i stedet for snorklipping

Nyheter

Byggmakker Gipling overtok byggevareforretningen på Leira 1. mai i år. Nå er butikken renovert, og i dag var det klart for offisiell åpning.

- Dette er et stort øyeblikk, det er alltid artig å åpne en ny butikk for Byggmakker. Vi ønsker å være en skikkelig byggevareleverandør for folket her, sa konsernsjef Per Hangerhagen.

Ordføreren åpnet

Ordfører Liv Darell fikk prøve seg i saging av planke før hun offisielt åpnet butikken.

- Innbyggerne i Rissa har alltid hatt et forhold til byggevaren på Leira. Vi har vært så heldige å ha en byggevareforretning i bygda, og nå få vi nye eiere i samme forretning. Det gleder oss alle, sa Darell.

Byggevaren fortsetter med de ansatte fra tidligere, i tillegg er to nye kommet på plass.

Eivind Gran, opprinnelig fra Inderøy, er avdelingsleder.

Service

- Byggevarebransjen har hard konkurranse. Hvordan skal dere overleve?

- Vi skal yte den gode servicen som Byggmakker Gipling er kjent for. Nå har vi renovert hele butikken, og har et litt annet sortiment enn tidligere, sier Gran.

Byggmakker Gipling har 18 forretninger i Midt-Norge.

Selskapet sysselsetter 450 ansatte og har en årlig omsetning på om lag 1,3 milliarder kroner.