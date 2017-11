Får orden på vatn og kloakk

Nyheter

Vanndirektivet er et EU-direktiv som legger rammene for forvaltningen av vann. I Norge er direktivet implementert som en del av forvaltninga av Miljødirektoratet. Ifølge dem er dette en av EUs viktigste, mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver. Det skal legge grunnlaget for en mer helhetlig og samordnet forvaltning av vannmiljøet. Norge er forpliktet til å forholde seg til dette direktivet gjennom EØS-avtalen.

Arbeid knyttet til vannforskriften samordnes i Vannområdet Nordre Fosen, som er et samarbeid mellom kommunene Osen, Roan, Åfjord, Rissa, Bjugn, Ørland og Leksvik.

Beskrivende

Hovedplan avløp og vannmiljø er den overordnede planen for kommunens virksomhet på̊ avløpssektoren og for vannmiljø knyttet til forurensning fra avløp. Planen dekker både kommunale og private avløpsanlegg. Planen gir en beskrivelse av status for avløp i kommunen og setter mal for framtidig virksomhet. Den skal også redegjøre for hvordan kommunen skal oppfylle lovmessige krav og forskrifter. Hovedplanen er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven, og har status som en kommunedelplan. Planen er styrende for kommunens økonomi- og handlingsplan som rulleres årlig.

Manglet

Åfjord kommune har tidligere manglet ei overordna plan for fornyelse og utbygging av avløpsanlegg og ledningsnett. I plana avklares også forhold rundt utslippstillatelser og tilknytning til kommunalt avløpsnett. Det er viktig at kommunens avløpssektor driftes effektivt og har gode kontrollrutiner. En rullerende hovedplan vil sette rammer for drift og fornying i årene som kommer.

Siden forrige hovedplan har EUs vanndirektiv blitt implementert i norsk forvaltning. Dette er formalisert i Vannforskriften, som setter klare krav til hvordan kommuner og sektormyndigheter skal arbeide med vannforvaltningen. Dette har skapt økt fokus på̊ miljøtilstanden i vassdrag, og det er viktig å følge opp med miljøforbedrende tiltak der kommunen er myndighet og tjenesteleverandør. Dette gjelder spesielt på̊ avløpssektoren. Avløp i spredt bebyggelse er en av de største utfordringene, og kommunen vil jobbe mer systematisk med dette. Forurensningstiltak i avløpssektoren bør koordineres med andre forurensningstiltak, spesielt tiltak i landbrukssektoren.

Vannmiljø

Sektor for landbruk og tekniske tjenester har ansvar for planlegging og gjennomføring av investerings- og driftstiltak på kommunale anlegg innen veg, vann og avløp. Sektoren har også̊ ansvar for plan- og byggesaker, og skal ivareta god forvaltning gjennom byggesaksbehandling og behandling av utslippssøknader for avløpsanlegg.

Fosen Renovasjon er et interkommunalt selskap eid av Rissa, Åfjord, Bjugn og Ørland. Fosen Renovasjon har ansvar for slamtømming og renovasjon.

Vannområdet startet i 2015 opp et prosjekt for opprydning i spredte avløp. Målet med prosjektet har vært å utarbeide en plan for opprydding i spredte avløp. Målsettinger og tiltak i tiltaksplan spredte avløp er innarbeidet i denne hovedplanen.

Kloakken renner ut av skyllekummen - Av og til står det en stråle med kloakk og spruter utover åkeren, sier Halvor Overland som eier jorda kummen står på.

Sjekk din kommune: Her er det dyrest å bo på Fosen 4630 kroner skiller den dyreste og den billigste Fosen-kommunen.