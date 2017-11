– Pass opp for skottestein

Nyheter

Innringeren ferdes jevnlig mellom Rissa og Ørland, og nå ber han andre vegfarende ta seg i akt.

– Da jeg passerte plasser der det er vegarbeid i dag, så jeg flere steder at det lå steiner på ti centimeter i diameter og enda større som lå henslengt i vegbanen. Disse kan gjøre stor skade på bilen og på folk om noen kjører på dem, sier innringeren.

Spredd

For tida foregår det vegarbeider mellom Kruka og Tjønnstua en kilometers veg østover på fylkesveg 710 fra Botngård. Likeledes foregår det sprengningsarbeider om lag en kilometer vest for Botngård. Der holder en på å lage ei skjæring i grenskillet mellom Stuenes og Klakksdal. Steinmassen som sprenges ut brukes blant annet ute på Ørlandet, og vår tipser sier at hele vegstykket bærer preg av det. Han har observert skottestein i vegbanen fra innkjørselen til Ørland flystasjon til Tjønnstua. Ved vegarbeidsområdet på grensa mellom Stuenes og Klakksdal har han endog sett at skottestein er brukt som en slags markører, eller sperrer, for å avgrense et felt der bilene ikke skal kjøre. Disse steinene anslår han til å være mer enn 15 centimeter i diameter.

– Om noen prøver å kjøre der, kan det gå riktig ille, sier tipseren.

