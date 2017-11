- Unødvendig å utrede Rissa en gang til

Nyheter

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil fremme forslag om at det fastslås at skolen skal ligge i Vanvikan.

- Beslutning må tas

- Nå er det viktig å komme i gang med planleggingen så vi får en ny skole så fort som mulig, sier Høyres Rune Schei.

Han påpeker at saken er behandlet flere ganger over lang tid.

- Det er helt unødvendig å utrede alternativet i Rissa en gang til. Både Indre Fosen og gamle Nord-Trøndelag fylke har vært klar på at skolen bør lokaliseres i Vanvikan. Nå er det viktig å ta en beslutning slik at vi skaper forutsigbarhet for elever, ansatte og lokalmiljøet, sier Schei.

Vil utsette stedsvalget

H, FrP og V fremmer følgende forslag:

«Felles videregåendeskole i Indre Fosen legges til Vanvikan. Ny sak om tomtevalg fremmes for fylkestinget i april 2018.»

Innstilling:

Fylkestinget vedtar at:

1. Kapasitet på antall elevplasser for felles videregående skole i Indre Fosen kommune fastsettes til 300-320 i samsvar med opplæringstilbud angitt i saksutredningen.

2. Ny sak om lokalisering av felles videregående skole i Indre Fosen kommune fremmes for Fylkestinget i april 2018.

3. Videre utredning gjennomføres med utgangspunkt i de prosesser som er i gang med eksterne rådgivere, de videregående skolene, vertskommune og øvrige samarbeidspartnere som grunnskole, idrett og arbeids-/kulturliv.

- Det er slitsomt, særlig for dem som arbeider på skolene Nå pågår utredningsarbeidet om hvor en ny videregående skole i Indre Fosen kommune skal ligge.