Eldrerådene slår seg sammen

I møtet i fellesnemnda i forrige uke foreslo valgnemndas formann, Knut Ola Vang, at medlemmene som er valgt i de to rådene for en fireårsperiode, fortsetter de to siste årene.

- Rissa har to politiske representanter, mens Leksvik har én. Vårt forslag er at Rissa reduserer med én representant slik at det blir en politisk representant fra hver kommune, sa Vang.

Odd Arne Sakseid (KrF) foreslo at Harald Fagervold (Pp) fortsetter som Rissas politiske representant og at Ragnhild Brødreskift blir vararepresentant.

Det ble enstemmig vedtatt.

Eldrerådet for Indre Fosen kommune består nå av følgende medlemmer:

1. Randi Knutsen

2. Geir Riseth

3. Lars Bromstad

4. Erling Fjeldahl

5. Jon Audun Schei

6. Jens Wanvik

7. Sverre Pukstad

8. Janne Karin Skånøy

9. Marna Waterloo

10. Åse Grande

11. Åse Lysvand

Varamedlemmer: 1. Johannes Husby 2. Per Tronstad 3. Leif Ersøybakk 4. Peter Hovstein 5. Gudrun Trangmyr 6. Annlaug Gravås 7. Olga Berg 8. Aud Iversen 9. Randi Strand 10. Anne Lise Aas 11. Aud Vårum 12. Peter Kojen 13. Karina Leksås

Politiske representanter: Fra Leksvik: Line Marie Rosvold Fjeldahl Vara: Viggo Lian

Fra Rissa: Harald Fagervold Vara: Randi Brødreskift

