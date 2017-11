Kua døde, kalven overlevde

Nyheter

- Like før klokka åtte hørte jeg at det smalt oppå vegen her. Det viste seg at det var en storbil som hadde kjørt på en elg. Det var ku og kalv som skulle krysse vegen. Kua ble truffet og døde, men kalven slapp unna. Jeg så den litt seinere, forteller Jorun Dalsaune som bor like ved ulykkesstedet.

Hun har observert kua og kalven i området den siste tiden.

- I går gikk de begge og beitet på ekra her i nærheten. De har pleid å krysse vegen, og jeg har sagt at de lever farlig de som krysser vegen så ofte. Nå er jeg spent på hvordan det vil gå med kalven når den blir alene, sier Jorun Dalsaune.

