To nye oppdrag for verftet

Produksjonsleder Arnar Utseth fra Fosen Yard orienterte torsdag fellesnemnda i Indre Fosen om omsetningen på verftet de siste to åra og tanker og planer framover. Forhåpentligvis blir det signert en kontrakt før nyttår og nylig ble det signert to korte oppdrag for hurtigruta.