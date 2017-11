Fengselsinspektør: – Norsk ungdom fengslet i Somalia for dårlig oppførsel

Nyheter

Greve, som er fengselsinspektør for kriminalomsorgen i Norge, var på besøk i et piratfengsel i Garowe i Somalia i fjor. Han sier til NRK at under oppholdet møtte han en norsk-somalisk tenåring som var «rehabiliteringsfange». Han forsto ikke hvorfor han var der.

Greve sier flere unge innsatte i fengselet blir satt i denne gruppen.

– Dette er innsatte som har oppført seg på en måte som ikke foreldre og familien ønsker. De blir plassert i fengsel etter at man har vært hos en dommer, betalt en tilmålt sum og fått en kjennelse.

– Ikke riktig

Justisdepartementet i Puntland i det nordlige Somalia avviser imidlertid påstandene.

– Etter det vi kjenner til sitter ingen fengslet på dette grunnlaget. Vi har lover og regler, ingen blir fengslet uten grunn. Det som er blitt fortalt til dere, er ikke riktig.

Fengselsledelsen avviser også at de har fengslet noen europeiske borgere. Men kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i Utenriksdepartementet bekrefter at de kjenner til situasjonen.

– Vi er kjent med at det er flere norske borgere med somalisk opprinnelse som sitter i fengsel i Somalia, sier hun til kanalen. Sehl bekrefter at Norge, på høyt politisk nivå, har tatt opp ønsker om dialog om soningsforholdene for norske borgere.

Hastemøte

Onsdag innkalte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) flere statsråder til hastemøte etter at fire norske ungdommer fortalte om grusomme opplevelser på en koranskole i Somalia. Under møtet torsdag bekreftet regjeringen at det skal vurderes å inndra pass til barn som er i fare for å havne på koranskoler av denne typen.

Regjeringen vil også se på muligheten for at barn i visse grupper ikke får utstedt pass i det hele tatt. Detaljer om hvordan dette kan gjennomføres skal diskuteres og utredes i løpet av de neste to ukene.

Ungdommene Listhaug snakket med har fortalt hvordan de er blitt lurt med til Somalia av slektninger og deretter etterlatt på en koranskole som de hevder benytter grusomme fysiske avstraffelsesmetoder. En av dem fortalte hvordan lenker og kjettinger ble festet til anklene, en annen om hvordan han ble slått med stokker til han besvimte.