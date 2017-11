Trivsel og hygge i gammel brygge

Nyheter

Oliver Zaulich er vokst opp maleriske omgivelser i de tyske alper i Garmisch-Partenkirchen og Füssen. Det ligger ikke langt fra det berømte eventyrslottet Neuschwanstein i Bayern. Begge foreldrene jobbet i reiselivsbransjen, og han var ikke gamle karen da han måtte stille opp på kjøkkenet.

Thorvaldsens far, Steinar Thorvaldsen, kom over den tidligere klippfiskbrygga ved Kuringen i 1992. Han ble forelsket i plassen, og kjøpte det som feriested. Mye av det opprinnelige fra klippfiskbrygga er beholdt, men bygningsmassen har gått gjennom en kontinuerlig oppgradering sia de nye eierne tok over. Det ligger mye arbeid bak stedet.

– Det blir en livsstil, sier Ellen Thorvaldsen.

Nye tider

Ellen og Oliver tok over drifta i 2011, men eiere ble de ikke før i 2015. I fjor tilbrakte de mye av året med å planlegge. De er i alle fall ikke i tvil om at de har valgt et bra sted å drive turistnæring.

– Det er et fantastisk sted, en perle, sier Thorvaldsen.

Navnet Kuringen kommer fra bukta der bryggehotellet ligger. Fra gammelt av er dette ei god naturlig havn hvor båter på tur opp og ned kysten søkte tilflukt når det var uvær. De kuret, som det het. Thorvaldsen sier de arbeider med å tilpasse seg til helårs drift. Vinters tid er det så godt som full stopp. Da søker turister seg til steder som Oppdal og Storlien Åre. Nå ønsker driverne å selge inn det magiske med uvær og mørke.

Skiftet beite

Ellen er vokst opp i Trondheim, opprinnelig siktet hun seg inn på et yrkesliv innen tv-produksjon. Ved et skjebnens lune gled hun over i reiselivsnæringa. Ellen og Oliver møttes på det som var deres felles arbeidsplass på Vestlandet i 1996. Begge hadde sansen for reising og å oppleve nye steder.

Steinar Thorvaldsen drømte først om å gjøre brygga i Kuringen til et feriested for familien. I stedet bygde han opp det som skulle bli reiselivsbedriften Aquarius Brygge. Etter 19 år med snekring og driftsansvar var nok.

– Vi ønsker å skape et sted hvor vi sjøl ønsker å feriere, forklarer Thorvaldsen.

Tekniske krav

Restaureringa av stedet har ballet på seg, ifølge Thorvaldsen. De tekniske kravene fordrer for eksempel en grad av brannvern som en ikke hadde da bygget ble satt opp. Det var da heller ikke tanken at det skulle få et trettitalls senger fordelt på rom og hytter. Denne kapasiteten ble tilført rundt årtusenskiftet. Det er bygd nye murer under og hele frontet er bygd på ny. I tillegg er kjøkkenet tilpasset slik at Oliver og hands kolleger skal kunne kokkelere effektivt og greit og samtidig imøtekomme kravene til Mattilsynet. Resultatet er at det er i ferd med å framstå som den perlen de så for seg da de begynte.

– Vi synes det er en gave av et sted, sier Thorvaldsen.

Lysdesign

Nedenfor brygga er en flytende rund plattform, som er en ombygd laksemerd fra lokal fiskeindustri, som brukes til uteservering i den lyse årstid.

Brygga er i desember steder for et julemarked som Thorvaldsen anbefaler et besøk. Da lyssettes stedet slik at en får fram noe av det magiske ved vågen. De samarbeider med lysdesigner Pekka Stokke med lysinstallasjoner over og under vann.

– Vi vil gjøre mørketida magisk.

Normen er at vassflata på vågen ligger speilblank store deler av året. Gjestene ved bryggehotellet kan leie kajakker for å legge ut på ekspedisjoner i nærområdet. Det aller siste de har gått i anskaffelse av er såkalte Hydro Hammocks. Det er hengekøyer som en kan ta et varmt bad i. De kan pakkes sammen og legges i en medfølgende trillebag.

– Prototypen kommer fra Oregon i USA, forklarer Thorvaldsen.

Meningen er at kundene skal kunne ligge og lauge seg i varmt vatn på flytende innretninger. Varmtvannsbereder er inkludert i utstyrspakken, og badet kan dermed finne sted over alt under åpen himmel hele året.

– Vi er ifølge produsenten det første hotell i Europa som kan tilby dette. I vinter skal vi bygge badstue på en flåte som er en tidligere foringsstasjon fra den lokale fiskeindustrien, Refsnes Laks. Vi planlegger også en vinterbadefestival i begynnelsen av mars, sier Thorvaldsen.

Riksveg 1

Samvirkelagsbestyrer Walter Solberg på Stokkøya ynder å fortelle kunder og besøkende at hans forretning ligger like ved Riksveg 1. Hovedskipsleia går gjennom sundet under brua som sto ferdig i 2000. Dermed er det naturlig at de sjøfarende er en viktig målgruppe for Kuringen Bryggehotell. Kuringen Marina er drevet på dugnad av Åfjordsbåten Kystlag og er en av Midt-Norges mest besøkte småbåthavner.

– De kan legge til ved kaia her. Dette er et sted som vil framstå som eksotisk for mange, sier Thorvaldsen.

Målet på sikt er å få bedre drift på området kurs og konferanser slik at en blir mindre sesongavhengig.

– Vi satser både på nordmenn og utenlandske kunder, sier Thorvaldsen.

Sjelfullt bygg

Med beliggenheten i fantastiske Kuringvågen og historia bak brygga har ekteparet noe unikt å by fra, både for de innenlandske og de utenlandske gjestene. Under restaureringa avdekket de små skilt med eksotiske stedsnavn. Et sted sto det Afrika. Dette var anvisninger for hvor kassene med klippfisk skulle settes før de tok fatt på sin ferd ut i den store verden. Handelen med klippfisk og tørrfisk utgjorde en viktig del av tradisjonelt næringsliv her ute på kysten. Kuringen Bryggehotell skal bli et sted der alle generasjoner skal kunne kose seg.

I kjøkkenet satser de på å lage mat som både gjenspeiler bakgrunnen til Oliver og den lokale tradisjonen.

– Den har fokus på vår identitet, sier Thorvaldsen.