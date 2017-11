Erna til Fosna-Folket: - Ikke spesielt imponerende

Nyheter

- Hvordan oppleves flystøyen, spurte Fosna-Folket.

- Den var ikke spesielt imponerende sterk nei. Det gikk bra.

- Litt mer støy

Like etter fløy to F-35-fly på nytt over flystasjonen. Det var da merkbart mer støy.

- Det var litt mer støy nå, måtte Solberg innrømme overfor Fosna-Folket.

Oppvisningen ute på flystasjonen ble etter hvert en hustrig affære. Solberg, Stoltenberg og kongen holdt imidlertid humøret oppe. Kongen brøt flere ganger ut i hjertelig latter. Stoltenberg og Solberg tok etter hvert sine forholdsregler når det gjaldt flystøy, og pakket noen utleverte ørepropper i ørene. Kongen derimot droppet øreproppene.