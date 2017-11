Nyheter

Kong Harald, NATO-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg (H) er blant gjestene under den offisielle markeringen av at Norge nå får nye kampfly.

- Bedre kampkraft

- Det vil gi oss bedre kampkraft. Det er viktig for alle deler av det norske forsvaret at vi nå får nye fly, som kan bidra til å sikre luftrommet over Norge i en gitt situasjon. Og jeg sier i en gitt situasjon, for det aller viktigste vi gjør er tross alt det at vi faktisk ikke skal bruke dem.

- Enorme investeringer fremover

Dette er vår viktigste forsikring, at vi har kapasitet som er sterk nok til at ingen ønsker å angripe oss, til at kostnadene ved å angripe oss blir for høy, påpeker Solberg. Derfor trenger vi også den teknologien og den kapasiteten for å bidra til at ingen ønsker å gjøre dette, forklarer hun:

- Fremover nå så skal vi satse på disse flyene, vi står foran enorme investeringer i årene fremover i Forsvaret. Vi bidrar med nye kystvaktskip, og det er store investeringer fremover for at det norske Forsvaret skal være den forsikringen vi trenger.

- Har tjent Norge godt

- F-16 har tjent Norge godt i disse årene vi har hatt F-16, men vi er altså i en sluttfase hvor det er dyrere å holde de flyvende enn hva det ville vært å kjøpe nye fly, sier statsministeren.