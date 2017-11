Supermusikere kommer

Nyheter

Når amerikanerne gjør noe, så gjør de det gjerne til gangs. Når feiringa av at Norge i disse dager tar i bruk verdens mest avanserte jagerfly, sender de derfor et knippe av sine beste korpsmusikere for å kaste glans over arrangementet. Musikerne har for tida tilhold i Rammstein i Tyskland. Derfra kommer de for å opptre to ganger utenfor piggtrådgjerdet rund flystasjonen. Deres første opptreden er på Ørland ungdomsskole fredag 10. november. Etter arbeidstid blir det høve til å oppleve dem på Ørland Kultursenter.

Tradisjon

Korpset ble dannet året før Norge etablerte Luftforsvaret som ei eiga forsvarsgrein. Fra de ble dannet i 1943 og til i dag har de holdt på tradisjonen med å sørge for stemning ved anledninger der US Airforce har markert noe. Både som rein underholdning for militært personell, i møter med allierte og ved opptredener for anledninger der statsoverhoder som militærtopper, presidenter eller kongelige har møttes. De har opptrådt verden rundt.