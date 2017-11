Idrettsutstyr er dyrt - nå blir det byttehelg av brukt utstyr

Nyheter

Fredag ettermiddag kan alle komme med brukt utstyr til Basishallen i Rissa. Lørdag formiddag blir det salg av brukt utstyr.

- Vi bidrar til byttehelgen for å synliggjøre den store ressursen som ligger i boder og kjellere, og for å få fram hvordan vi kan skape minst like stor idrettsglede ved å ta denne ressursen i bruk for alle, sier banksjef Linda Iversen i Sparebank 1 SMN. Det er første gangen banken i Rissa er med på dette arrangementet.

Spørreundersøkelse

Respons Analyse har gjort en undersøkelse for Sparebank 1 og Norges Skiforbund Langrenn og viser til at rundt 15 prosent av barnefamiliene bruker så mye som mellom 10.000 og 30.000 kroner på barnas idrettsaktiviteter heter det i en pressemelding. Videre viste undersøkelsen at én av tre familier med barn under 18 år holder barna ute av idretten på grunn av høye kostnader.

Bestemmer selv prisen

Byttedagen er et ganske enkelt konsept. Fredag 10. november kan du komme til Basishallen i Rissa med ditt brukte utstyr. Det kan være seg ski, alpinsko, fotballsko, håndballsko, hjelmer for å nevne noe. Du må selv sette en pris på utstyret ditt og av summen går 15 % til Idrettslaget som takk for at de rigger og selger det for deg.

Lørdag formiddag, 11. november, kan alle komme å gjøre et bruktkupp. Blir utstyret ditt solgt, får du pengene inn på konto senest tirsdag.

- Dette er det god økonomi i for alle og jeg håper mange tar turen til Basishallen og benytter anledningen til å gjøre et godt bytte, sier Linda Iversen.

- Utstyrsjag

Skidronningen Marit Bjørgen uttaler i pressemeldingen at hun er fortvilet over den negative trenden.

- Det har blitt et voldsomt utstyrsjag i skiidretten som er helt meningsløst. Barn og unge trenger ikke utstyr til mange tusen kroner. De trenger glede og mestring i løypa og det har ingen sammenheng med prisen på skiene, sier Bjørgen.

Byttedagen arrangeres som et samarbeid mellom Norges Skiforbund Langrenn, Sparebank 1 og idrettslagene.

Det arrangeres også byttehelg i Leksvik søndag 12. november.

