Stoltenberg forsvarer F-35-planen

Stoltenberg bekrefter nå at han vil delta når Norge fredag skal markere at de første kampflyene har kommet til Ørlandet.

Han forsvarer beslutningen om å kjøpe flyene, som ble tatt mens han selv var statsminister i Norge.

– Det var en stor beslutning, men jeg er helt sikker på at det var en riktig beslutning, både for Norge og for NATO. Det styrker både Norges og NATOs tilstedeværelse i nord, det bidrar til å styrke vårt kollektive forsvar, og det bidrar til å styrke NATOs evne til å håndtere krisesituasjoner utenfor NATOs områder, sier Stoltenberg til norsk presse i Brussel.

Norges plan er å kjøpe inntil 52 fly. SV har tatt til orde for å anskaffe færre kampfly for å spare noen av milliardene, mens Venstre ønsker å skyve deler av investeringen noe fram i tid.

De har ingen støtte å hente hos Stoltenberg.

– Jeg skal være varsom med å mene noe i en norsk debatt. Men det må være lov som NATOs generalsekretær å si at du er veldig glad for at Norge har tenkt å kjøpe over 50 fly. Det er bra. Det ønsker vi velkommen, sier Stoltenberg.

– F-35 er et moderne fly. Det er det beste i verden når det gjelder å håndtere veldig krevende oppdrag der vi også har motstandere som har avanserte våpensystemer, sier han.