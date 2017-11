Fram med ryddesaga!

Nyheter

I forbindelse med jordbruksforhandlingene ble den nasjonale potten til skogkulturtiltak økt med fem millioner kroner.

Får til resultater

- Kommunene ble bedt om å komme med innspill på tiltak, og det har vi på Fosen gjort. Fylkesmannen har henvendt seg spesielt til oss på Fosen. Han ser at skogbruket på Fosen får til resultater, blant annet gjennom Lensa-prosjektet, sier Tore Solli, skogansvarlig i Indre Fosen.

De ekstra midlene fra Fylkesmannen gjør at det kan ytes et tilskudd på 280 kroner per dekar som ryddes.

1500 dekar ekstra

- Vi mener det kan ryddes 1500 dekar ekstra i år. Det skal vi få til dersom skogeierne kjenner sin besøkelsestid. Det er bare å peise på. Nå er det ideelle forhold, men vi sliter dersom det kommer en meter snø. Rydd, og så tar dere kontakt med kommunen før 1. desember, oppfordrer Solli skogeierne.

Hjelp å få

Ikke alle skogeiere har mulighet til selv å gå løs på lauvskogkrattet i plantefeltene, men det er ingen grunn å la lauvskogen ta overhånd for det.

- Hvis du ikke selv ser råd for å rydde kan du ta kontakt med Allskog eller skogpådriveren i Lensa-prosjektet, så vil det ordne seg. I tillegg til det offentlige tilskuddet på 280 kroner per dekar kan resten av ryddekostnadene dekkes av skogfond, sier Sollie.

LES OGSÅ: Rekordavvirkning i skogen