Første dag på jobb

I samband med Fosen-utbyggingen skal Statkraft etablere en driftsorganisasjon på mellom 40 og 50 personer. Før sommeren ble det annonsert etter første gruppe. Det er disse som nå er i full gang med opplæringa.

Ungdomshuset

På messa i Åfjord Camp ble de møtt av regiondirektør i Statkraft Svein Ove Slinde, kraftverksjef for vindkraft i Norge, Arild M. Soleim og site manager for Roan vindpark Åge Bjørge. Etter en felles lunsj var ungdomslaget Fremad sitt klubbhus i Straum, som er leiet for anledningen, neste stasjon. Her blir det introduksjon til Statkraft og innledende opplæring frem til jul. På nyåret går turen til Vestas i Danmark med et halvt års opplæring i de nye turbinene som til våren skal monteres på Roan. Fra sommeren av er denne gruppen tilbake for å være med på montering og idriftsetting.

Ungt personell

Det er en ung gjeng fra 20 til 35 år som møter til sin første dag i ny jobb. Eskil Rønning og Maiken Wedvik fra Rana, Vebjørn Stølan fra Molde, Iver Myklemyr fra Gaupne, Eirik Smeplass fra Berkåk og Stine Mari Murvold er fra Levanger. Thomas Gangåssæther, Jørgen Nordsether og John Einar Berdahl er alle fosninger. Samtlige er fagutdannet med bakgrunn fra elektro eller mekanikk. Noen har allerede kjøpt seg hus i nærområdet, mens andre er i markedet for å finne seg et sted å bo.

Da har de alt klart til de er på plass når de kommer tilbake fra Danmark nærmere sommeren neste år.

Statkraft bygger og drifter vindparkene i Fosen prosjektet på vegne av Fosen Vind DA som står som eier av vindparkene.

