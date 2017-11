– Pass opp for dolpene!

Nyheter

Innringeren forteller at han fikk seg overraskelse da han kom kjørende på fylkesveg 710 gjennom Botngård forleden. Han kom til et stykke om lag 500 meter forbi kraftlaget, i retning vestover mot Brekstad, da han kom til et felt der asfalten er høvlet av.

– Det er 60-sone på denne strekninga. Det står skilter der asfaltkanten begynner, men ingen skilt med nedsatt hastighet, sier innringeren.

Han sier han fikk seg en støkk da han oppdaget hvor høg denne kanten er. Nå advarer han andre som kjører denne strekninga om at de fort kan få skader på bilen om de ikke husker å slakke ned farten.

- De jobber med livet som innsats Entreprenører som jobber på veiprosjekt på Fosen, forteller om mye uansvarlig kjøring.

Bil utfor veien En personbil har kjørt utfor veien på fylkesvei 715 ved kommunegrensa mellom Osen og Namdasleid, melder politiet.