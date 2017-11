Tre F-35-fly lander på Fosen i dag

Nyheter

I en pressemelding fra Forsvaret klokken 08.32 står det at de tre norske F-35-flyene tok av fra Forth Worth ved Dallas i Texas klokken 06.35 norsk tid i dag. Flyene er ventet å lande på Ørlandet cirka klokken 15.00.

«Vi minner om at vi fortsatt ikke kan garantere at flyene lander rundt klokken 15.00, men det er planen slik det ser ut nå klokken 08.00», skriver presse- og informasjonsrådgiver på Ørland flystasjon Sigurd Tonning-Olsen i pressemeldingen.

Etter planen blir det klokken 15.00 mulig å se tre F-35 fly rolig inn for landing på Ørland flystasjon. Med været meldt som på torsdag, vil flyene trolig lande fra nord.

Så blir flyene å finne på bakken før norske F-35 skal ta av fra norsk jord for første gang den 10. november, dagen for storstilt markering på Ørlandet.

Usikkert tidspunkt

I en epost til media og flyspottere som får være med inn til rullebanen for å få med seg den historiske landingen, understreker Martin Mellquist i Luftforsvarsstaben at det er mange forhold som virker inn på det planlagte tidspunktet for landing, og at det kan bli endringer på landingstidspunktet.

Det er ikke bare været i Norge og på Fosen som kan spille inn på landingstidspunktet, men været langs hele den mellom ti og elleve timer lange flyturen fra flyfabrikken i USA til Ørlandet.

- Det er en stor operasjon i seg selv å fly disse flyene til Norge. Ikke bare er vi avhengige av vær, men også tankingen av fly en rekke steder skal være på plass, og det skal passe med en helhetlig plan, sa Klever mandag.

Nordfra

Det er vindretningen som avgjør om flyene vil komme ned på rullebanen fra nord eller sør. Torsdagens værmelding tilsier at flyene trolig lander fra nord.

Stabssjef Aage Lyder Longva sier til lokalavisa at de tre pilotene i hvert sitt fly kommer langveisfra og har fullt fokus på å levere flyene til Norge etter mange timer bak spakene.

- De vil ikke gjennomføre noen overflyvning. De vil komme veldig rolig inn med flyene og lande. Man vil ikke få et lydbilde av F-35 torsdag, sier Longva.

Frem til sommeren var han sjef for Luftving 132, som har sitt hovedsete på Ørlandet og som flystasjonssjef kjenner han Ørlandet godt.

- Om du skulle bestemme fritt, vil du helst ha F-35 inn for landing sørfra eller nordfra første gang?

- Det spiller ingen rolle, sier Longva og smiler.

Værmelding

- Pilotene vil være slitne når de kommer til Ørland. De starter flyturen på natta i USA. Over Grønland opplever de en soloppgang. Den dagen flygingen skal gjennomføres, er det dessverre meldt regn og en del vind, sa Klever på mandag.

- Men som dere vet kan været være annerledes så langt frem i tid.

Torsdag kan statsmeteorolog Trond Thorsteinsson ved Meteorologisk institutt love bedre vær for landingen.

- Vinden ser ut til å komme fra sørvest mot vest på fredag. Den vil ha en hastighet på kanskje omkring 20 knop. Det tilsvarer frisk bris, men vindstyrken kan komme opp i liten kuling i perioder, kanskje, sier Thorsteinsson.

Meteorologen opplyser at vil være mer eller mindre skyet, men ikke kjempelavt skydekke. I grove trekk vil skydekket ligge vekselvis mellom 2000 og 3000 fot og 5000 og 6000 fot etter akkurat når flyene lander fredag ettermiddag.

- Det kan bli opp mot 8-10 grader midt på dagen, sier meteorologen.

Kan utsettes

Forsvaret har understreket at de har en sikkerhetsmargin for å være sikre på at de første flyene er på Ørlandet til den storstilte markeringen på Ørlandet den 10. november.

- Vi kan ikke se bort ifra at det kan bli ytterligere forsinkelser. Dersom vi får informasjon underveis i overflyvningen som endrer på tidspunktet, vil vi informere om dette umiddelbart gjennom våre informasjonskanaler, sier generalmajor Morten Klever onsdag kveld.

