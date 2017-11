Nato-sjef Jens Stoltenberg skal holde tale

Nyheter

Etter hva Fosna-Folket erfarer kommer Jens Stoltenberg til Ørlandet, fredag 10. november, hvor han etter planen skal holde en tale på Ørland flystasjon.

Dette i forbindelse med den panlagte seremonien for de nye norske F-35-kampflyene, og Luftforsvarets 75-årsjubileum.

Viktigere gjøremål eller spørsmål om sikkerhet er det som kan føre til endringer på planene.

Uklart

Det har lenge vært uklart om generalsekretæren i Nato kommer til Ørland, og han har tidligere takke nei til forespørselen om å holde et innledningsforedrag i forbindelse med Ørland kommunes fredskonferanse.

- Det vi kan si er at han planlegger å komme, men at Nato ikke kan bekrefte kalenderen hans så tidlig, sier underdirektør i Forsvarsdepartementet, Ann Kristin Salbuvik, til Fosna-Folket.

Det var Stoltenberg som var norsk statsminister da F-35-flyene ble valgt som de nye norske kampflyene, i 2011.

LES OGSÅ: Tre F-35-fly lander på Ørlandet på fredag

Verdig seremoni

Salbuvik forteller at det er planlagt flere taler og kulturelle innslag i forbindelse med den offisielle markeringen på Ørland flystasjon, og at Stoltenberg, i utgangspunktet, er én av bidragsyterne.

- Det blir en verdig seremoni, og Stoltenberg skal etter planen delta på seremonien, og holde en tale, sier Salbuvik.

Seremonien, som foregår både innendørs og utendørs, starter klokken 13.00 og varer i vel to timer, til litt over 15.00.

Fosna-Folket har tidligere fått bekreftet at Hans Majestet Kong Harald kommer, i tillegg til blant annet statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Ina Eriksen Søreide. Også ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold, skal holde tale.

LES OGSÅ: Kongen kommer

Fredsuke

I forbindelse med F-35-flyenes landing har Ørland kommune satt av en hel uke i fredens tegn. Som selve prikken over i'en var det håp om at Jens Stoltenberg skulle holde et innledende foredrag på Ørland rådhus, før selve seremonien startet på Ørland flystasjon.

– Vi hadde Stoltenberg på blokka som hovedinnleder, men han takket dessverre «nei» for en måneds tid siden, på grunn av viktige gjøremål i Europa, sa prosjektleder Hallgeir Grøntvedt til Fosna-Folket.

Grøntvedt sier at kommunens fredsuke kommer til å gå sin gang til tross for at Stoltenberg ikke kommer til å være involvert, og at Ørland kultursenter kommer til å sende direkte bilder fra seremonien, inne på Store sal.

LES OGSÅ: Markerer krigsflyenes ankomst med fredsuke